Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион

Getty Images/Global Images Ukraine. Агит Кабайел

Временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабайел готов драться с Александром Усиком в Германии.

«Я для него – самый опасный вызов, ведь я молод и голоден к победам. Поединок с Усиком в Германии собрал бы любой стадион – Veltins Arena или Merkur Arena. Здесь у меня большая армия фанатов, а также много украинцев. Почему бы Усику не завершить карьеру перед такой публикой? Каждый, кто выходит против него, должен быть готов физически и психологически», – сказал Агит Кабайел.

Отметим, что менеджер временного чемпиона мира по версии WBC Агита Кабайела Спенсер Браун рассказал, что немец может подраться с Владимиром Кличко и этот бой продаст стадион.

sport.ua