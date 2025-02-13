«С каждым днем я становлюсь лучше». Супертяжеловес готов к бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа считает, что готов к проведению боя против Александра Усика – чемпиона мира в хевивейте по версиям WBA, WBO и WBC.

«Я становлюсь лучше с каждым днем. Говорят, когда выигрываешь титул чемпиона мира – то совершенствуешься. Я чувствую, что это сейчас со мной происходит. Я готов сейчас победить любого.

В следующем бою я буду намного лучше, чем в последнем поединке с Джошуа. Я готовлюсь к своему следующему бою с Паркером, но я готов и к поединку с Усиком», – сказал Дюбуа.

Дюбуа 22 февраля проведет защиту своего пояса IBF против новозеландца Джозефа Паркера.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua