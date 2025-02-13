Манама. Сачко сыграет в четвертьфинале “челленджера” в парном разряде

Украинский теннисист Виталий Сачко вышел в четвертьфинал “челленджера” в Бахрейне в парном разряде



Манама, Бахрейн • 10-16 февраля • хард • $200,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Виталий Сачко/Бейбит Жукаев (Украина/Казахстан) – Фадзин Сунь/Аорань Ван (Китай) – 6:3, 7:5

Виталий Сачко и Бейбит Жукаев впервые сыграли вместе в парном разряде. Поединок длился 1 час и 17 минут. Сачко и Жукаев совершили две двойные ошибки, отдали один гейм на своей подаче и реализовали три из семи брейк-поинтов.

Во втором круге Сачко и Жукаев сыграют против победителей матча Виктор Корня/Серхио Мартос Горнес (Румыния/Испания, 1) – Бенуа Пэр/Юссуф Каед (Франция/Бахрейн, WC).

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