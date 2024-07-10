Уимблдон. Элина Свитолина против Елены Рыбакиной в четвертьфинале: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет играть за место в полуфинале Уимблдона. Поединок против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной откроет игровой день на Центральном корте в 15:30 по Киеву

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 10.07.2024): 476/252

Призовые за карьеру: $23,637,228

Дата рождения: 17/06/1999 (24 года)

Место рождения: Москва, россия

Рост: 184 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 8 (2024 – Brisbane, Abu Dhabi, Stuttgart; 2023 – Indian Wells, Rome; 2022 – Wimbledon; 2020 – Hobart; 2019 – Bucharest)

Высший рейтинг WTA: 3 (12/06/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 10.07.2024): 329/140

Призовые за карьеру: $13,734,000

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H2H: 2-2

2024 | Ролан Гаррос (Grand Slam) | Грунт | R4 | Рыбакина – 6:4, 6:3

2021 | Токио (Olympics) | Хард | Матч за 3-е место | Свитолина – 1:6, 7:6(5), 6:4

2021 | Истбурн (WTA 500) | Трава | R2 | Рыбакина – 6:4, 7:6(3)

2020 | Страсбург (WTA 250) | Грунт | Финал| Свитолина – 6:4, 1:6, 6:2

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: Магда Линетт (Польша, №44) 7:5, 6:7(9), 6:3

R2: Юле Нимайер (Германия, №90) 6:3, 6:4

R3: [10] Онс Жабер (Тунис, №10) 6:1, 7:6(4)

R4: Ван Синьюй (Китай, №42) 6:2, 6:1

Эйсы: 19

Двойные ошибки: 4

Процент первой подачи: 65%

Процент выигранных очков на первой подаче: 74%

Виннерсы: 93

Невынужденные ошибки: 57

Реализованные брейк-поинты: 14/25 (56%)

Отыгранные брейк-поинты: 16/20 (80%)

Время на корте: 6 часов 8 минут

Елена Рыбакина

R1: Елена-Габриэла Русе (Румыния, №152) 6:3, 6:1

R2: Лаура Зигемунд (Германия, №72) 6:3, 3:6, 6:3

R3: [WC] Каролин Возняцки (Дания, №91) 6:0, 6:1

R4: [17] Анна Калинская (-, №18) 6:3, 3:0 отказ

Эйсы: 24

Двойные ошибки: 12

Процент первой подачи: 62%

Процент выигранных очков на первой подаче: 81%

Виннерсы: 106

Невынужденные ошибки: 97

Реализованные брейк-поинты: 18/38 (47%)

Отыгранные брейк-поинты: 14/19 (74%)

Время на корте: 5 часов 13 минут

История на турнире

Элина Свитолина – 16/10 | Свитолина 11-й играет на травяном “мэйджоре” и 10-й раз в основной сетке. Украинка два раза доходила на этом турнире до полуфинала (2019, 2023).

Елена Рыбакина – 16/3 | Рыбакина пытый раз играет на Уимблдоне и четвертый раз в основной сетке. В 2022 году Рыбакина стала чемпионкой турнира, обыграв в финале Онс Жабер.

Выступления на траве (на 10/07/2024):

Элина Свитолина – 26/23 (4/1 в этом году)

Елена Рыбакина – 32/10 (5/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Элина Свитолина – 18/12

Grand Slam – 6/2 | AO – R4, RG – R4

WTA 1000 – 5/5 | Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R2, Мадрид – R2, Рим – R4

WTA 500 – 2/2 | Чарльстон – R2, Страсбург – R2

WTA 250 – 4/2 | Окленд – Финал, Бад-Гомбург – R1

BJKC – 1/1

Елена Рыбакина – 35/7

Grand Slam – 5/2 | AO – R2, RG – 1/4

WTA 1000 – 15/3 | Доха – Финал, Дубай – 1/4 (снялась до матча), Майами – Финал, Мадрид – 1/2

WTA 500 – 15/2 | Брисбен – ТИТУЛ, Аделаида – 1/4, Абу-Даби – ТИТУЛ, Штутгарт – ТИТУЛ, Берлин – 1/4

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, В, В, П

Ван Синьюй – В, В, В, В, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 12/8 | Свитолина в этом году проиграла Елене Рыбакиной в четвертом круге Ролан Гаррос, а в прошлом сезоне уступила Юлии Путинцевой на турнире в Чарльстоне.

Елена Рыбакина – 14/6 | Рыбакина выиграла четыре последних матча против украинок, в том числе два в этом году – против Марты Костюк в финале соревнований в Штутгарте и против Элины Свитолиной в четвертом круге Ролан Гаррос.

Элина Свитолина проведет 574-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 369 побед (64%).

Елена Рыбакина проведет свой 304-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 214 побед (71%).

Элина Свитолина проведет свой 138-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 96 побед (70%).

Елена Рыбакина проведет свой 64-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 46 побед (73%).

Элина Свитолина 11-й раз сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam (3-й раз на Уимблдоне). Украинка 3 раза проходила эту стадию (дважды на Уимблдоне).

Елена Рыбакина 6-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam (3-й раз на Уимблдоне). Казахстанская теннисистка дважды проходила эту стадию (один раз на Уимблдоне)

Элина Свитолина 16-й раз сыграет против соперницы из топ-10 на турнире Grand Slam и будет бороться за свою пятую победу в таких матчах. Напомним, что в третьем круге Уимблдона украинка победила 10-ю ракетку мира Онс Жабер.

Победительница этого матча получит 715 000 фунтов стерлингов призовых и 780 рейтинговых очков. Проигравшая – 375 000 фунтов стерлингов призовых и 430 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания GGbet считает фавориткой матча Елену Рыбакину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,35. На победу Элины Свитолиной предлагается коэффициент – 3,34.

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btu.org.ua