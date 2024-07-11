Новий шифр Морзе на 12 липня в Hamster Kombat NODES

Hamster Kombat – це захоплююча гра-клікер, яка швидко здобула популярність серед мільйонів гравців по всьому світу. Якщо ви ще не грали в цю гру, зараз саме час почати і отримати шанс виграти 1 мільйон монет.

Нові користувачі та можливості гри

На 12 липня у Hamster Kombat зареєстровано понад 250 мільйонів користувачів, з яких 55 мільйонів активно грають. Цей проект пропонує унікальну можливість заробляти криптовалюту без вкладень. Все, що вам потрібно зробити – це натискати на хом’яка, щоб заробляти внутрішньоігрові монети. Однією з найцікавіших функцій гри є шифр азбуки Морзе, який дозволяє отримати бонус у розмірі 1 мільйон монет.

Як правильно вводити щоденний шифр

Щоб отримати бонус, виконайте наступні кроки:

Відкрийте Telegram. Перейдіть до чат-боту гри. Натисніть кнопку «Прибуток за натискання» у верхньому лівому куті екрану. Якщо фон вашого хом’яка став червоним, ви готові до введення шифру.

Кожна буква в азбуці Морзе складається з крапок (•) і тире (-). У Hamster Kombat крапка вводиться коротким кліком, а тире – довгим натисканням протягом 2-3 секунд.

Секретне слово на 12 липня: NODES

Для введення шифру використовуйте наступний формат:

N: -• (довге натискання, коротке натискання);

O: — (три довгих натискання);

D: -•• (довге натискання, два коротких натискання);

E: • (коротке натискання);

S: ••• (три коротких натискання).

ВІДЕО

Якщо ви помилилися при введенні шифру, не хвилюйтеся. Спробуйте ще раз. Коли на екрані з’явиться повідомлення про успішне введення, ви зможете отримати свій бонус.

Кодове слово NODES діє 24 години і оновлюється щодня о 22:00 (за київським часом).

Інші проекти для заробітку криптовалюти

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Лістинг Hamster Kombat: що очікувати

Hamster Kombat продовжує набирати популярність, і вже цього місяця відбудеться лістинг токенів HMSTR. Ось список бірж, які, ймовірно, включать токени Hamster у свій лістинг:

KUCOIN – перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю і зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу і передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю і зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют і надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки і зручністю використання.

Рекомендуємо зареєструватися на цих біржах зараз, щоб бути готовими до лістингу токенів Hamster Kombat і отримати найвигідніший курс виведення.