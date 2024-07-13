Три нові комбо-картки в Hamster Kombat на 13-14 липня: відкриваємо Prediction Markets X100, Security Team та NFT Marketplace

Гра включає елементи світу криптовалют, дозволяючи користувачам накопичувати віртуальні активи, які можна потенційно перетворити на реальні гроші. За даними розробників, понад 250 мільйонів гравців по всьому світу вже приєдналися до спільноти Hamster Kombat.

В чому секрет популярності Hamster Kombat?

Hamster Kombat завойовує серця гравців завдяки динамічному геймплею та стратегічним можливостям. Накопичені очки можна використовувати для покращення криптобіржі та підвищення доходності від продажу токенів $HMSTR, що є лише однією з багатьох можливостей для заробітку в грі.

Основні елементи ігрового процесу Hamster Kombat

Гра пропонує багато стратегій для накопичення монет та взаємодії з іншими користувачами. Основний елемент – це кліки по хом’яку, що дозволяють збирати очки для подальших покращень. Стратегічна глибина гри робить її захоплюючою та багатогранною.

Важливість комбо-карток в Hamster Kombat

Комбо-картки грають ключову роль, дозволяючи заробляти до 5 мільйонів монет щодня. Для цього потрібно зібрати спеціальний набір карток, активний протягом дня. Нові комбінації карток з’являються щодня о 15:00, тому не пропустіть шанс отримати додаткові бонуси.

Нові комбо-картки 13 липня

З 15:00 13 липня стануть доступні три нові комбо-картки:

Карта №1 – NFT Marketplace на вкладці Web3 Карта №2 – Security team на вкладці PR&Team Карта №3 – Predition markets на вкладці Markets

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Як ефективно використовувати комбо-картки в Hamster Kombat

Для використання комбо-карток виконайте наступні кроки:

Відкрийте додаток Telegram на вашому пристрої. Відкрийте бота Hamster Kombat. Натисніть на кнопку “Mine” внизу екрану. Перейдіть до розділу “Markets”, “Legal”, “PR & Team” або “Specials” для придбання потрібної картки та повторіть процес для кожної картки в комплекті.

Інші проекти для заробітку криптовалюти

Якщо вам сподобалася гра Hamster Kombat і ви шукаєте інші проекти для заробітку криптовалюти, рекомендуємо звернути увагу на наступні:

Ці проекти можуть стати новими популярними криптовалютами в майбутньому.

Лістинг Hamster Kombat: чого очікувати

Hamster Kombat продовжує набирати популярність, і вже в цьому місяці відбудеться лістинг токенів HMSTR. Ось список бірж, які, ймовірно, включать токени Hamster у свій лістинг:

KUCOIN – перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют і надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Поради щодо оптимізації використання комбо-карток

Підвищуйте рівень карток до “1+”, щоб гарантовано отримати 5 мільйонів монет.

Заощаджуйте ресурси та не витрачайте всі монети одразу, щоб зберегти можливість придбання нових карток.

Якщо картки не відображаються, спробуйте оновити сторінку.

Використовуйте щоденний шифр Морзе в Hamster Kombat для отримання додаткових монет.

Hamster Kombat постійно вдосконалюється, пропонуючи гравцям нові оновлення та функції. Приєднуйтесь до зростаючої спільноти гравців та розпочніть свою незабутню подорож у цій захоплюючій грі.