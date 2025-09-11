Сан-Паулу. Тджен и Сиэрра впервые вышли в 1/4 финала, Эала продлила свою победную серию

Результаты матчей среды на турнире WTA 250 в Бразилии



Сан-Паулу, Бразилия • 8-14 сентября • хард • $275,094

Тиантсоа Ракотоманга Раджаона (Франция) – Виктория Родригес (Мексика, Q) 7:5, 6:1

Джанис Тджен (Индонезия) – Мартина Окалов (Словакия, Q) 6:1, 6:0

Александра Эала (Филиппины, 3) – Хулия Риэра (Аргентина) 6:1, 6:4

Франческа Джонс (Великобритания, 6) – Уитни Осигве (США) 6:4, 7:6(6)

Солана Сиэрра (Аргентина, 2) – Науани Витория Леме да Силва (Бразилия, WC) 6:0, 6:4

Тиантсоа Ракотоманга Раджаона проведет второй четвертьфинал на уровне Тура. В апреле французская теннисистка дошла до этой стадии на турнире WTA 250 в Руане, где начинала выступление с квалификации.

Джанис Тджен впервые вышла в четвертьфинал на турнире WTA и дальше попробует остановить победную серию Александры Эалы, которая на прошлой неделе выиграла титул WTA 125 в Гвадалахаре.

Солана Сиэрра проведет дебютный четвертьфинал в Туре, в котором встретится с Франческой Джонс. Для британки это будет третий четвертьфинал. Предыдущие два раза она доходила до этой стадии на грунте и траве.

