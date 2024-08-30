US Open. Костюк и Русе победили Байндл и Волынец в матче первого круга

Украинско-румынская пара продолжает выступление на Открытом чемпионате США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $3,889,000

Действующие чемпионки: Дабровски/Раутлифф (Канада/Новая Зеландия)

Сетка турнира: парный разряд

Первый круг

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) – Катерина Байндл/Кэти Волынец (Украина/США) 6:1, 7:6(5)

Во втором сете Костюк и Русе уступали со счётом 2:5 и по ходу своего камбэка отыграли три сетбола Байндл и Волынец.

Теннисистки второй год подряд играют вместе на US Open. Напомним, что в прошлом сезоне Марта и Елена-Габриэла дошли до третьего раунда.

Следующие соперницы украинско-румынского дуэта определятся в матче Лучия Брондзетти/Людмила Самсонова (Италия/-) – Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 3).

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