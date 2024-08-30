Эстебан Окон: Нас ждёт сложный уик-энд

Эстебан Окон не заработал очки на прошлом этапе в Зандфорте, финишировав пятнадцатым. Накануне Гран При Италии гонщик Alpine предположил, что команду ждёт ещё один сложный уик-энд.

Эстебан Окон: «В этом году нам предстоит выступать практически на новой трассе – на всём протяжении круга переложен асфальт, установлены новые поребрики, так что нас ждут новые вызовы.

После Зандфорта у команды было три дня напряжённой работы. Мы постарались проанализировать все сложности, с которыми столкнулись. У команды есть несколько идей, которые мы хотим проверить в Монце.

Вероятно, нас ждёт сложный уик-энд, особенно если сравнивать скорость машины с прошлогодней, но важнее всего то, что мы собираемся максимально выложиться. Постараемся сделать всё, что в наших силах».

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