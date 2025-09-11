Команда Mercedes заблокировала тесты Боттаса в Cadillac

Команда Cadillac продолжает подготовку к дебюту в Формуле 1 в следующем сезоне. Сейчас идёт активный набор персонала для работы на базе в Сильверстоуне, а параллельно строится новая база команды в США.

До конца года в Cadillac планируют провести серию тестов с машиной прошлых лет (купленной или предоставленной в аренду одной из действующих команд), чтобы инженеры и механики отработали базовые сценарии гоночного уик-энда. Предполагалось, что в этих тестах примет участие Валттери Боттас, однако этого не произойдёт.

Финн остаётся резервным гонщиком Mercedes, и команда из Брэкли заблокировала участие Валттери в тестах Cadillac в этом году. Как сообщается, Валттери «полностью согласился» с таким решением.

Боттаса на тестах может заменить его будущий напарник Серхио Перес и тест-пилот команды Колтон Херта.

Источник