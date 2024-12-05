Шарль Леклер: Для нашей семьи это особенный момент

В пятницу в Абу-Даби на первой тренировке одну из машин Ferrari будет пилотировать Шарль Леклер, а вторую – его младший брат Артур. Гонщик из Монако, соперничающий с Ландо Норрисом за 2-е место в личном зачёте, отметил, что для его семьи это будет совершенно особенный день.

23-летний Артур Леклер получит первый подобный опыт. До прошлого года он выступал в Формуле 2, хотя менее успешно, чем старший брат, а теперь сотрудничает с Ferrari в качестве пилота, чьи обязанности прежде всего связаны с работой на симуляторе. Параллельно он выступает в серии ELMS за команду Panis Racing.

Шарль Леклер: «Это совершенно особенный момент, ведь я знаю всю историю, как он смог подняться на этот уровень, как мы вместе этого достигли. Разумеется, нашим родителям пришлось пойти на большие жертвы, чтобы мы оба смогли реализовать наши мечты.

Но Артуру пришлось оставить занятия автоспортом на три или четыре года, потому что наш отец уже не мог выдержать это финансовое бремя. И я единственный из нашей семьи, кто смог продолжить.

Мой старший брат, Лоренцо, избрал иной путь, он пошёл учиться, это было не столь затратное дело, и теперь добился больших успехов в своей профессии. Но наш младший брат хотел заниматься тем же самым, что и я.

Спустя несколько лет он вернулся в гонки, когда меня уже поддерживал мой менеджер, Николя Тодт. Но я помню, как отцу было больно, когда он вынужден был сказать Артуру, что занятия гонками придётся прекратить, потому что у нас просто не было на это средств.

Я очень рад, что завтра он вместе со мной будет работать на первой тренировке. Это особенный момент для всей нашей семьи – наша мама собирается прилететь в Абу-Даби, чтобы посмотреть завтрашнюю тренировку. В общем, момент будет очень трогательный, но я уже в предвкушении. Артур это заслужил, и я за него очень рад».

Артур Леклер и Антонио Фуоко продолжат пилотировать машину Ferrari на тестах во вторник.

Источник