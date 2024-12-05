«Это причинило Александру боль». Топовый тренер о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Один из лучших тренеров Великобритании Адам Бут поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Усик вряд ли сможет улучшиться в реванше. А вот Тайсон точно сможет. Он знает, что может причинить Усику боль. Тот апперкот в шестом раунде нанес Александру боль, чтобы он не говорил. Фьюри знает, что у него теперь есть этот удар. Думаю этот бой пройдет всю дистанцию. Усика никогда не нокаутировали, но я не удивлюсь, если это произойдет», – сказал Бут.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua