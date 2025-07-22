Гасли: Гонки в Спа всегда вызывают сложные переживания

В преддверии Гран При Бельгии команда Alpine вспоминает Антуана Юбера, французского гонщика, трагически погибшего в Спа в 2019 году во время гонки Формулы 2. Вечером в четверг Пьер Гасли проведёт ставшую традиционной акцию, посвящённую памяти друга: гонщики, а также все сотрудники команд Ф1, Ф2 и Ф3 приглашаются принять участие в забеге по трассе…

Пьер Гасли: «Здорово, что мы возвращаемся в Спа после того, как на предыдущей гонке в Сильверстоуне добились неплохого результата. Команду порадовало, что я занял там 6-е место по итогам очень сложной гонки, но сражаться на трассе было по-настоящему весело.

За время перерыва между этапами в Великобритании и Бельгии я поработал с командой на базе в Энстоуне, и у меня была возможность пообщаться со всеми сотрудниками и поблагодарить их за упорный труд в этом году. Кроме того, важно было поработать на симуляторе, решая задачи, связанные как с машиной этого сезона, так и с подготовкой к 2026 году.

После этого я отправился на остров Мальорка, чтобы немного восстановить силы перед следующими сдвоенными гонками.

Если говорить о предстоящем уик-энде, то выступления в Спа всегда вызывают у меня сложные переживания, и в предыдущие годы я об этом не раз говорил. Мне нравится эта трасса с её знаменитыми поворотами, преодолевать которые на машине Формулы 1 – настоящее удовольствие. Но с этим автодромом у меня и у многих других людей всегда будут связаны печальные воспоминания.

В четверг вечером мы вновь проведём забег по трассе, посвящённый памяти моего друга Антуана Юбера. Приглашаются все сотрудники команд Ф1, Ф2 и Ф3 – все могут к нам присоединиться, чтобы пробежать или пойти круг по трассе… Также вместе с друзьями из команды MP Motorsport мы помянем Дилано ван’т Хоффа (голландского гонщика Формулы Regional, погибшего в Спа два года назад).

Как и каждый год, мы отдадим дань памяти Антуана и Дилано, и я надеюсь, что это станет ещё одним важным и особенным моментом».

Франко Колапинто: «Я рад, что после Сильверстоуна был перерыв между гонками. Вспоминая британский уик-энд, могу сказать, что для команды там были и удачные моменты, и проблемные. Пьер отлично справился и добился нашего лучшего результата в сезоне, заработав ещё несколько очков.

Для моей части гаража уик-энд завершился разочарованием, ведь в воскресенье мы даже не смогли стартовать в гонке. Но мы извлекли важные уроки и на базе команды посвятили время анализу всего, что произошло, а также занимались подготовкой к двум гонкам, которые осталось провести до летнего перерыва…

Чувствую себя отдохнувшим и готовым вернуться к работе на трассе в Спа. Постараемся как можно лучше отработать в дни двух следующих гоночных уик-эндов и начать вторую половину сезона с хорошим настроем».

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