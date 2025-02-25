На презентации раскраски новых машин в Лондоне зрители освистали Макса Ферстаппена, Кристиана Хорнера и президента FIA Мохаммеда бен Слайема.

В качестве ответной меры Сулайем решил использовать административный ресурс, а о реакции Макса рассказал в интервью RaceXpress его отец Йос.

Йос Ферстаппен: «Макс не хочет, чтобы его освистывали перед 25 000 зрителей. Он сказал: «Если в этом году меня освистают в Великобритании, больше меня там точно не увидят». Я полностью с ним согласен. Он приехал в Лондон для участия в продвижении спорта и демонстрации новой раскраски машин, но если свисти в ваш адрес, вы спрашиваете себя: «Что я здесь делаю?»

В целом, презентация мне понравилась, но то, как встретили Red Bull Racing – это позор. Руководителя команды Кристиана Хорнера тоже освистали, как и Макса. Я считаю, что это неприемлемо. Я понимаю, почему англичане не любят Макса – он всегда говорит то, что думает. Но произошедшее на церемонии меня разочаровало».

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