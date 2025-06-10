В Имоле расстроены, что остались без гонки Формулы 1

Среди 24 этапов, включённых в предварительную версию календаря сезона 2026 года, обнародованную во вторник, нет Гран При Эмилии-Романьи на классической трассе в Имоле.

Таким образом, надежды властей этого региона северной Италии на достижение новых договорённостей с FOM не оправдались, при том что ещё месяц назад Микеле де Паскале, президент Эмилии-Романьи, уверял, что «это не вопрос бюджета».

Но факт, что проведение гонки на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в следующем году не планируется. Итальянский этап в календаре остался один – Гран При Италии в Монце, тогда как появилось два испанских этапа, хотя у будущей гонки в Мадриде ещё нет официально утверждённого названия, но это уже другой вопрос.

Разумеется, в Имоле расстроены из-за сегодняшних новостей, хотя местные власти знали о них заранее, и сегодня Микеле де Паскале и мэр города Марко Паньери выступили с кратким совместным заявлением:

«Мы были в курсе этих новостей. Они вызывают у нас чувство печали и горечи, ведь в последние годы наш регион доказал, что в состоянии проводить великолепные соревнования, что подтверждается рекордной статистикой посещаемости. Наша гонка входила в число тех, которые болельщики любят и ценят больше всего».

Автодром в Имоле принимал этап чемпионата мира с 1980-го по 2006 гг., затем после 14-летнего перерыва с 2020-го и 2025 гг. там прошли ещё пять Гран При.

Источник