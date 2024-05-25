Стюарды не стали штрафовать Сайнса и Хюлкенберга

Стюарды Гран При Монако рассмотрели инцидент с участием Карлоса Сайнса и Алекса Элбона в первой части квалификации. Гонщика Ferrari подозревали в блокировке соперника в шикане 15-16-го поворотов.

Рассмотрев обстоятельства инцидента, стюарды пришли к выводам, что Карлос постарался уступить трассу гонщику Williams, который в тот момент находился на быстром круге, так быстро, как это было возможно. Однако учитывая тот факт, что трасса достаточно узкая, блокировки избежать не удалось. Стюарды приняли это во внимание и не стали применять штрафные санкции к Карлосу Сайнсу.

Стюарды не стали штрафовать Нико Хюлкенберга за блокировку Эстебана Окона в третьем повороте. На машине Нико радио работало с перебоями, поэтому он не услышал сообщение команды, что его догоняет Окон. Поскольку третий поворот «слепой», Нико физически не видел Эстебана в зеркалах заднего вида.

В свою очередь Окон признал, что блокировка не повлияла на его результат, поэтому было решено не штрафовать гонщика Haas.

Источник