Лион. 20-летний Мпетши Перрикар впервые победил на турнире ATP и дебютирует в топ-100

Джованни Мпетши Перрикар стал чемпионом на домашних сореновнованиях
Лион, Франция • 19-25 мая • грунт • €651,865
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Джованни Мпетши Перрикар (Франция, WC) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 6) 6:4, 1:6, 7:6(7)
Французский теннисист успешно провёл дебютный решающий матч на уровне Тура. Отметим, что сегодня на тай-брейке Мпетши Перрикар отыграл один матчбол соперника, а в пятницу он праздновал победу в своём первом матче против игрока из топ-20.
Путь к победе:
R32: Лоренцо Сонего (Италия) 6:3, 6:4
R16: Ёсихито Нисиока (Япония) отказ
QF: Уго Гастон (Франция, Q) 6:4, 4:6, 6:3
SF: Александр Бублик (Казахстан, 2) 6:4, 7:5
FR: Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 6) 6:4, 1:6, 7:6(7)
Для 20-летнего Джованни это было всего лишь четвёртое участие в основной сетке соревнований на уровне Тура. Перед выступление в Лионе француз занимал 117-е место в мировом рейтинге, а по его итогам он дебютирует в топ-100 на 66-й позиции.
За семь лет проведения турнира в Лионе Джованни Мпетши Перрикар стал четвёртым французским теннисистом, который выиграл титул.
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