Лион. 20-летний Мпетши Перрикар впервые победил на турнире ATP и дебютирует в топ-100

Джованни Мпетши Перрикар стал чемпионом на домашних сореновнованиях

Лион, Франция • 19-25 мая • грунт • €651,865

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, WC) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 6) 6:4, 1:6, 7:6(7)

Французский теннисист успешно провёл дебютный решающий матч на уровне Тура. Отметим, что сегодня на тай-брейке Мпетши Перрикар отыграл один матчбол соперника, а в пятницу он праздновал победу в своём первом матче против игрока из топ-20.

Путь к победе:

R32: Лоренцо Сонего (Италия) 6:3, 6:4

R16: Ёсихито Нисиока (Япония) отказ

QF: Уго Гастон (Франция, Q) 6:4, 4:6, 6:3

SF: Александр Бублик (Казахстан, 2) 6:4, 7:5

FR: Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 6) 6:4, 1:6, 7:6(7)

Для 20-летнего Джованни это было всего лишь четвёртое участие в основной сетке соревнований на уровне Тура. Перед выступление в Лионе француз занимал 117-е место в мировом рейтинге, а по его итогам он дебютирует в топ-100 на 66-й позиции.

За семь лет проведения турнира в Лионе Джованни Мпетши Перрикар стал четвёртым французским теннисистом, который выиграл титул.

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