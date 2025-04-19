Лиам Лоусон: Ожидания оправдались!

В пятницу гонщики Racing Bulls оказались за пределами первой десятки, но рассчитывают на большее в субботу…

Айзек Хаджар (12-й): «Сегодня было сложно найти баланс, но я знаю, что мы сможем прибавить. Это самая быстрая уличная трасса из всех существующих, она требует большой концентрации, пилотировать здесь непросто, но очень приятно. Я верю, что машина позволит пробиться в финал квалификации, но попасть в него – это совсем другая история».



Лиам Лоусон (14-й): «Здорово впервые опробовать трассу в Джидде за рулём Формулы 1. Ожидания оправдались! Мы провели продуктивный день, многое попробовали.

О расстановке сил судить сложно, но нам нужно отыграть отставание от некоторых наших соперников по средней группе. Alpine и Williams в пятницу были быстры, теперь нам нужно сделать шаг вперед».

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