В McLaren надеются до конца года остаться среди фаворитов

Андреа Стелла, руководитель команды McLaren, прокомментировал итоги первой тренировки на венгерской трассе, в которой Ландо Норрис и Оскар Пиастри показали 6-й и 7-й результаты. Кроме того, он подчеркнул, что команда настроена во второй половине сезона догнать и опередить Red Bull Racing в Кубке конструкторов.

Андреа Стелла: «Некоторые выводы, нами сделанные, по-своему интересные. Можем подтвердить, что результаты очень плотные, поэтому нас ждёт ещё одна захватывающая гонка, ведь похоже, что Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull, т.е. все, кого обычно считают фаворитами, показывают вполне сравнимые скорости.

Также стало понятно, что здесь очень жарко, поэтому приходится решать сложные задачи, связанные с охлаждением машины. Удерживать резину в нормальном температурном режиме тоже сложно, плюс надо постараться создать более комфортные условия для гонщиков.

В этих условиях предвижу сложности с балансом машины, в том числе из-за того, что задние шины быстро теряют эффективность. В общем, трудностей немало, они носят технический и спортивный характер, и в целом я полагаю, что Формуле 1 предстоит интересный уик-энд.

В последнее время McLaren удалось добиться повышения эффективности систем охлаждения, и нам уже комфортнее работается даже в условиях жаркой погоды. Поэтому мы не считаем, что именно в таких условиях могут проявиться какие-то наши слабости.

Кстати, любопытно, что даже мягкая резина вполне нормально выдерживает такую жару, при этом на асфальте с такими характеристиками абразивности, как на Хунгароринге, она обеспечивает приличный уровень сцепление. А вот на жёстких шинах машина немного скользит, но в реальности и она работает неплохо».

За последние шесть гонок McLaren заработала больше очков, чем любая другая команда чемпионата, и Андреа Стелла не исключает, что во второй половине сезона она даже может опередить Red Bull Racing в Кубке конструкторов.

«Задачу, которая сейчас перед нами стоит, я формулирую так: «78», – заявил он. – Именно столько очков отделяют нас от первого места в командном зачёте. Поэтому сейчас всё наше внимание направлено на её решение. Мы понимаем, что если до конца сезона останемся среди фаворитов, то очень сильно превысим все ожидания, но при этом вся команда максимально мотивирована, поскольку видит возможность побороться за победу в чемпионате.

Именно такой настрой у всех в McLaren, поэтому надеюсь, что мы продолжим это сражение до конца сезона».

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