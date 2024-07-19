БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе конголезский боксер Мартин Баколе (20-1, 15 KO) рассказал, как остановил Александра Усика (22-0, 14 KO) в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

«Я не лгу, я не люблю лгать. Я выступал в прямом эфире на Sky Sports, и менеджер Александра Усика подошел ко мне сзади и сказал: «Этот парень завтра станет чемпионом мира», потому что он знает, кто я такой, он был в зале, когда я устроил Усику жесткий разнос.

Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал. Вырубил его ударом по корпусу. Я выходил из ринга, и мне сказали, что ему понадобится неделя на восстановление.

Люди просят меня не говорить о спаррингах, но они забывают, что я из Африки, и мне очень трудно продавать билеты, поэтому я должен продавать себя. Именно поэтому я согласился на спарринг с такими парнями, потому что после того, как я проведу с ними спарринг, я дам им жесткий отпор, люди заговорят обо мне и узнают обо мне.

Это очень большой риск, на который я пошел, потому что теперь никто не хочет драться со мной, потому что они знают, кто я на ринге», – сказал Баколе.

В 2022 году Усик в интервью признался, что Мартин здорово потрепал его в тренировочном лагере перед вторым боем с Энтони Джошуа.

3 августа состоится бой Мартина Баколе против перспективного американского боксера супертяжелого веса Джареда Андерсона (17-0, 15 KO).

sport.ua