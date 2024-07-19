Friedkin Group отказалось от покупки Эвертона

Об этом говорится на официальном сайте клуба

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После периода эксклюзивности переговоры между Blue Heaven Holdings и The Friedkin Group относительно потенциальной продажи контрольного пакета акций "Эвертона" завершились, и The Friedkin Group не будет продолжать процесс покупки клуба.

Как Blue Heaven Holdings, так и The Friedkin Group добросовестно вступили в переговоры с целью выяснить, может ли быть достигнута договоренность о продаже, однако так и не удалось оформить эту сделку. Руководство "Эвертона" будет рассматривать альтернативные варианты покупателей контрольного пакета акций клуба. Friedkin Group в дальнейшем останется кредитором "ирисок".

Напомним, что Friedkin Group также владеет итальянской "Ромой", а президентом римлян является Дэн Фридкин. "Эвертон" имеет большие проблемы с финансовым фэйр-плей, где общий долг составляет более 300 млн фунтов стерлингов. В связи с этим "ирисок" в течение прошлого сезона несколько раз лишали очков в английском чемпионате.

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