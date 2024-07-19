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Хоккей

Сборная Украины по баскетболу обыграла Малайзию на выставочном турнире William Jones Cup

Команда Виталия Степановского одержала четвертую подряд победу

Сборная Украины по баскетболу обыграла Малайзию на выставочном турнире William Jones Cup

Сборная Украины по баскетболу обыграла Малайзию на выставочном турнире William Jones Cup

Украина – Малайзия, fbu.ua

Сборная Украины по баскетболу победила команду Малайзии на выставочном турнире William Jones Cup — 74:65.

Уже по итогам стартовой четверти подопечные Виталия Степановского обеспечили себе преимущество в восемь очков, а на большой перерыв сине-желтые ушли с отрывом в 14 пунктов.

Заключительные две четверти прошли с небольшим преимуществом Малайзии, но помешать одержать четвертую кряду победу на турнире Украине она уже не смогла.

Самыми результативными в составе Украины были Степан Лесик и Александр Антипов, набравшие по 14 очков (Антипов также записав в свой актив 13 подборов, оформив дабл-дабл).

Ранее сборная Украины проиграла Синей сборной Тайваня (58:83) и филиппинской команде Strong Group Athletics (74:82). Затем последовали победы над BSBL Guardians (98:57), сборной Японии U-22 (63:47), и сборной Тайваня В (77:50).

Выставочный турнир William Jones Cup проходит на Тайване. В следующем матче 20 июля украинцы встретятся со сборной ОАЭ.

    William Jones Cup. 6-й тур

Украина — Малайзия — 74:65 (18:10, 19:13, 22:22, 15:20)

Украина: Кобзистый 12 + 4 подбора + 3 передачи, Сафонов 0, Шундель 5 + 3 передачи, Новицкий 7, Антипов 14 + 13 подборов + 3 передачи + 3 перехвата – старт; Лесик 14, Крутоус 8 + 4 передачи, Соловьев 6, Козак 6, Бринюк 4 + 4 подбора, Кошеватский 3 + 3 передачи, Сергеев 0 + 4 передачи.

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