Обладатель Кубка Стэнли объявил о завершении карьеры

НХЛ. ТиДжей Оши с Кубком Стэнли

Американский нападающий «Вашингтона» ТиДжей Оши объявил о завершении своей 16-летней карьеры в НХЛ. Форвард, который помог «Кэпиталз» выиграть единственный в истории Кубок Стэнли с 21 (8+13) очком в плей-офф 2018 года, принял такое решение из-за хронической травмы спины.

Сезон-2023/24 был последним в его 8-летнем контракте на 46 млн. долларов (в среднем 5,75 млн.), который Оши подписал с «Кэпиталз».

Всего Оши провел в НХЛ 16 сезонов в составе «Сент-Луиса» и «Вашингтона» и набрал 695 очков (302+393) в 1010 матчах регулярного сезона. В плей-офф ТиДжей записал в актив – 69 пунктов (34+35) в 106 поединках Кубка Стэнли. Оши стал 62-м уроженцем США, достигшим отметки в 1000 матчей в НХЛ в игре против «Ванкувера».

sport.ua