Градо. Олейникова победила третью сеяную в стартовом матче основной сетки

Александра Олейникова вышла во второй круг на турнире WTA 125 в Италии



Градо, Италия • 9-15 июня • грунт • $115,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Александра Олейникова (Украина, Q) – Клоэ Паке (Франция, 3) 3:6, 6:3, 7:6(5)

В решающем сете украинская теннисистка на тай-брейке уступала со счетом 2-4, после чего выиграла пять из следующих шести розыгрышей.

Олейникова, занимающая 202-е место в мировом рейтинге, одержала первую в карьере победу над соперницей, входящей в топ-150.

Также сегодняшняя победа стала для Александры первой на турнирах WTA 125 с декабря, когда она также вышла во второй круг во Флорианополисе.

Во втором круге украинка сыграет против Доминики Шалковой из Чехии.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram



btu.org.ua