Мадрид. Элина Свитолина против Арины Соболенко в полуфинале: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в полуфинале турнира WTA 1000 в Испании. Матч против “нейтральной” Арины Соболенко закроет игровой день на Manolo Santana Stadium (начало не ранее 22:30 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 18 (2025 – Rouen; 2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 01/05/2025): 507/264

Призовые за карьеру: $25,114,409



Дата рождения: 05/05/1998 (26 лет)

Место рождения: Минск, беларусь

Рост: 182 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 19 (2025 – Miami, Brisbane; 2024 – Wuhan, US Open, Cincinnati, Australian Open; 2023 – Adelaide 1, Australian Open, Madrid; 2021 – Abu Dhabi, Madrid; 2020 – Doha, Ostrava, Linz; 2019 – Shenzhen, Wuhan, Zhuhai; 2018 – New Haven, Wuhan)

Высший рейтинг WTA: 1 (11/09/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 01/05/2025): 445/193

Призовые за карьеру: $33,375,458

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H2H: 1-4

2024 | Цинциннати (WTA 1000) | Хард | R16 | Соболенко 7:5, 6:2

2024 | Рим (WTA 1000) | Грунт | R16 | Соболенко 4:6, 6:1, 7:6(7)

2023 | Roland Garros (GS) | Грунт | 1/4 | Соболенко 6:4, 6:4

2020 | Страсбург (WTA 250) | Грунт | 1/2 | Свитолина 6:2, 4:6, 6:4

2018 | Ухань (WTA 1000) | Хард | R32 | Соболенко 6:4, 2:6, 6:1

Путь на турнире:

Элина Свитолина

R1: BYE

R2: Сонэй Картэл (Великобритания, №60) 6:3, 6:1

R3: [10] Елена Рыбакина (Казахстан, №11) 6:3, 6:4

R4: Мария Саккари (Греция, №82) 6:3, 6:4

QF: Моюка Утидзима (Япония, №56) 6:2, 6:1

Арина Соболенко

R1: BYE

R2: [Q] Анна Блинкова (-, №76) 6:3, 6:4

R3: [28] Элизе Мертенс (Бельгия, №26) 3:6, 6:2, 6:1

R4: Пэйтон Стернс (США, №44) 6:2, 6:4

QF: [24] Марта Костюк (Украина, №36) 7:6(4), 7:6(7)

История на турнире

Элина Свитолина – 3/9 | Свитолина десятый раз выступает в Мадриде. Её лучший результат здесь – второй круг (2015, 2016, 2018, 2024).

Арина Соболенко – 19/6 | Соболенко седьмой раз принимает участие на соревнованиях в Испании. В 2021 и 2023 годах она становилась чемпионкой турнира, а в прошлом сезоне дошла до финала.

Выступления на грунте (на 01/05/2025):

Элина Свитолина – 143/75 (11/0 в этом году)

Арина Соболенко – 89/48 (7/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Мадриде)

Элина Свитолина – 18/6

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 1000 – 7/4 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

WTA 250 – 5/0 | Руан – ТИТУЛ

Billie Jean King Cup – 2/0

Арина Соболенко – 25/5

Grand Slam – 6/1 | Australian Open – Финал

WTA 1000 – 12/3 | Доха – R2, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – Финал, Майами – ТИТУЛ

WTA 500 – 7/1 | Брисбен – ТИТУЛ, Штутгарт – Финал

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, В, В, В

Арина Соболенко – В, В, В, В, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 8/11 | Свитолина в прошлом году дважды уступила Арине Соболенко: на турнирах WTA 1000 в Риме и Цинциннати.

Арина Соболенко – 19/9 | Соболенко выиграла в предыдущих четырех из пяти матчей против украинских теннисисток. В четвертьфинале турнира в Мадриде она обыграла Марту Костюк.

• Элина Свитолина проведет 616-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 399 побед (65%).

• Арина Соболенко проведет 480-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 344 победы (72%).

• Элина Свитолина проведет 194-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 116 побед (60%).

• Арина Соболенко проведет 172-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 124 победы (72%).

• Элина Свитолина сыграет 55-й матч против теннисистки из топ-5 рейтинга (в ее активе 22 победы). Также это будет 15-й матч для украинки против действующей первой ракетки мира, в котором она попробует одержать свою восьмую победу.

Победительница этого матча получит 523 870 евро призовых и 650 рейтинговых очков. Проигравшая – 291 040 евро призовых и 390 рейтинговых очков.

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btu.org.ua