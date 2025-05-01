Мадрид. Элина Свитолина против Арины Соболенко в полуфинале: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в полуфинале турнира WTA 1000 в Испании. Матч против “нейтральной” Арины Соболенко закроет игровой день на Manolo Santana Stadium (начало не ранее 22:30 по киевскому времени).
Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 18 (2025 – Rouen; 2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)
Побед/Поражений за карьеру (на 01/05/2025): 507/264
Призовые за карьеру: $25,114,409
Дата рождения: 05/05/1998 (26 лет)
Место рождения: Минск, беларусь
Рост: 182 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 19 (2025 – Miami, Brisbane; 2024 – Wuhan, US Open, Cincinnati, Australian Open; 2023 – Adelaide 1, Australian Open, Madrid; 2021 – Abu Dhabi, Madrid; 2020 – Doha, Ostrava, Linz; 2019 – Shenzhen, Wuhan, Zhuhai; 2018 – New Haven, Wuhan)
Высший рейтинг WTA: 1 (11/09/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 01/05/2025): 445/193
Призовые за карьеру: $33,375,458
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H2H: 1-4
2024 | Цинциннати (WTA 1000) | Хард | R16 | Соболенко 7:5, 6:2
2024 | Рим (WTA 1000) | Грунт | R16 | Соболенко 4:6, 6:1, 7:6(7)
2023 | Roland Garros (GS) | Грунт | 1/4 | Соболенко 6:4, 6:4
2020 | Страсбург (WTA 250) | Грунт | 1/2 | Свитолина 6:2, 4:6, 6:4
2018 | Ухань (WTA 1000) | Хард | R32 | Соболенко 6:4, 2:6, 6:1
Путь на турнире:
Элина Свитолина
R1: BYE
R2: Сонэй Картэл (Великобритания, №60) 6:3, 6:1
R3: [10] Елена Рыбакина (Казахстан, №11) 6:3, 6:4
R4: Мария Саккари (Греция, №82) 6:3, 6:4
QF: Моюка Утидзима (Япония, №56) 6:2, 6:1
Арина Соболенко
R1: BYE
R2: [Q] Анна Блинкова (-, №76) 6:3, 6:4
R3: [28] Элизе Мертенс (Бельгия, №26) 3:6, 6:2, 6:1
R4: Пэйтон Стернс (США, №44) 6:2, 6:4
QF: [24] Марта Костюк (Украина, №36) 7:6(4), 7:6(7)
История на турнире
Элина Свитолина – 3/9 | Свитолина десятый раз выступает в Мадриде. Её лучший результат здесь – второй круг (2015, 2016, 2018, 2024).
Арина Соболенко – 19/6 | Соболенко седьмой раз принимает участие на соревнованиях в Испании. В 2021 и 2023 годах она становилась чемпионкой турнира, а в прошлом сезоне дошла до финала.
Выступления на грунте (на 01/05/2025):
Элина Свитолина – 143/75 (11/0 в этом году)
Арина Соболенко – 89/48 (7/1 в этом году)
Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Мадриде)
Элина Свитолина – 18/6
Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4
WTA 1000 – 7/4 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3
WTA 500 – 0/1 | Линц – R2
WTA 250 – 5/0 | Руан – ТИТУЛ
Billie Jean King Cup – 2/0
Арина Соболенко – 25/5
Grand Slam – 6/1 | Australian Open – Финал
WTA 1000 – 12/3 | Доха – R2, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – Финал, Майами – ТИТУЛ
WTA 500 – 7/1 | Брисбен – ТИТУЛ, Штутгарт – Финал
Последние 5 матчей:
Элина Свитолина – В, В, В, В, В
Арина Соболенко – В, В, В, В, П
Национальный фактор:
Элина Свитолина – 8/11 | Свитолина в прошлом году дважды уступила Арине Соболенко: на турнирах WTA 1000 в Риме и Цинциннати.
Арина Соболенко – 19/9 | Соболенко выиграла в предыдущих четырех из пяти матчей против украинских теннисисток. В четвертьфинале турнира в Мадриде она обыграла Марту Костюк.
• Элина Свитолина проведет 616-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 399 побед (65%).
• Арина Соболенко проведет 480-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 344 победы (72%).
• Элина Свитолина проведет 194-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 116 побед (60%).
• Арина Соболенко проведет 172-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 124 победы (72%).
• Элина Свитолина сыграет 55-й матч против теннисистки из топ-5 рейтинга (в ее активе 22 победы). Также это будет 15-й матч для украинки против действующей первой ракетки мира, в котором она попробует одержать свою восьмую победу.
Победительница этого матча получит 523 870 евро призовых и 650 рейтинговых очков. Проигравшая – 291 040 евро призовых и 390 рейтинговых очков.
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