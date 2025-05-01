Плей-офф НХЛ. Флорида выбила Тампу, Вашингтон выиграл серию

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Вашингтон на своем льду обыграл Монреаль со счетом 4:1 и в пяти матчах завершил серию первого раунда плей-офф НХЛ. Лучшая команда Востока по итогам регулярки дальше сыграет против Каролины.

В пяти встречах свою серию закрыла Флорида, которая обыграла Тампу-Бэй. Действующий чемпион выиграл 6:3, а форвард Ету Лоустаринен оформил гол и три ассиста.

Флорида во втором раунде сыграет против Торонто или Оттавы.

На Западе Виннипег после двух поражений от Сент-Луиса выиграл 5:3 и повел в серии 3:2. Лидер Джетс Кайл Коннор забил гол и сделал два ассиста.

Плей-офф НХЛ. Первый раунд

Вашингтон – Монреаль 4:1

Шайбы: 09:12 Овечкин – 1:0, 11:15 Чикрин – 2:0, 36:54 Уилсон – 3:0, 42:40 Хайнман – 3:1, 59:34 Духайм – 4:1

Вратари: Томпсон – Доубс

Вашингтон выиграл серию 4:1

Тампа-Бэй – Флорида 3:6

Шайбы: 02:33 Гонсалвеш – 1:0, 05:21 Верхаге – 1:1, 10:06 Лунделл – 1:2, 12:16 Пол – 2:2, 20:52 Барков – 2:3, 29:57 Гентцель – 3:3, 35:13 Беннетт – 3:4, 53:03 Лоустаринен – 3:5, 55:46 Райнхарт – 3:6

Вратари: Василевский – Бобровский

Флорида выиграла серию 4:1

Виннипег – Сент-Луис 5:3

Шайбы: 01:24 Коннор – 1:0, 03:42 Уокер – 1:1, 08:37 Нидеррайтер – 2:1, 27:06 Снаггеруд – 2:2, 31:05 Демело – 3:2, 38:51 Наместников – 4:2, 56:47 Лоури – 5:2, 57:06 Уокер – 5:3

Вратари: Хеллебак – Биннингтон

Виннипег ведет в серии 3:2

sport.ua