Плей-офф НХЛ. Флорида выбила Тампу, Вашингтон выиграл серию

Вашингтон на своем льду обыграл Монреаль со счетом 4:1 и в пяти матчах завершил серию первого раунда плей-офф НХЛ. Лучшая команда Востока по итогам регулярки дальше сыграет против Каролины.
В пяти встречах свою серию закрыла Флорида, которая обыграла Тампу-Бэй. Действующий чемпион выиграл 6:3, а форвард Ету Лоустаринен оформил гол и три ассиста.
Флорида во втором раунде сыграет против Торонто или Оттавы.
На Западе Виннипег после двух поражений от Сент-Луиса выиграл 5:3 и повел в серии 3:2. Лидер Джетс Кайл Коннор забил гол и сделал два ассиста.
Плей-офф НХЛ. Первый раунд
Вашингтон – Монреаль 4:1
Шайбы: 09:12 Овечкин – 1:0, 11:15 Чикрин – 2:0, 36:54 Уилсон – 3:0, 42:40 Хайнман – 3:1, 59:34 Духайм – 4:1
Вратари: Томпсон – Доубс
Вашингтон выиграл серию 4:1
Тампа-Бэй – Флорида 3:6
Шайбы: 02:33 Гонсалвеш – 1:0, 05:21 Верхаге – 1:1, 10:06 Лунделл – 1:2, 12:16 Пол – 2:2, 20:52 Барков – 2:3, 29:57 Гентцель – 3:3, 35:13 Беннетт – 3:4, 53:03 Лоустаринен – 3:5, 55:46 Райнхарт – 3:6
Вратари: Василевский – Бобровский
Флорида выиграла серию 4:1
Виннипег – Сент-Луис 5:3
Шайбы: 01:24 Коннор – 1:0, 03:42 Уокер – 1:1, 08:37 Нидеррайтер – 2:1, 27:06 Снаггеруд – 2:2, 31:05 Демело – 3:2, 38:51 Наместников – 4:2, 56:47 Лоури – 5:2, 57:06 Уокер – 5:3
Вратари: Хеллебак – Биннингтон
Виннипег ведет в серии 3:2