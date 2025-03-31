Жестокие драки и 7 шайб. Состоялся третий матч финала плей-офф

ХК Киев Кэпиталз

Состоялся третий матч финальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею между Кременчугом и Киев Кэпиталз.

Кременчуг после победы и поражения на выезде проиграл первую домашнюю встречу со счетом 3:4.

Ключевым стал второй период, в котором состоялось много важных событий. При счете 1:1 Кэпиталз сумели дважды реализовать большинство. Нельзя не отметить жестокий момент во время драки хоккеистов при счете 1:3. Когда казалось, что игроки уже прекратили драться, хоккеист Кременчуга Абдуллаев выскочил с лавки и ударил в лицо капитана Кэпиталз Черненко.

Подумалось, что форвард не вернется на лед, но после паузы все же продолжил встречу. А вот Абдуллаев был удален до конца матча и может получить дисквалификацию.

В третьем периоде Кременчуг не сдался и сумел отыграться. Нужно выделить Целогородцева, который во втором подряд поединке оформил дубль.

Когда казалось, что игра перейдет в овертайм, Киев Кэпиталз снова вышли вперед, а дубль оформил Тищенко, принеся Столичным победу в крайне напряженном матче.

Следующий матч пройдет 2 апреля на льду Кременчуга.

Чемпионат Украины по хоккею. Финал плей-офф

Кременчуг – Киев Кэпиталз 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Шайбы: 07:10 Целогородцев (Геворкян, Пиддубный), 09:06 Олейник (Янг Ху) – 1:1, Тищенко (Черненко, Бердникс – больш) – 1:2, Панченко (Черненко – больш) – 1:3, 42:39 Игнатенко (Лялька) – 2:3, 53:30 Целогородцев (Брага, Кривошапкин – больш) – 3:3, 55:58 Тищенко – 3:4

Вратари: Захарченко (Кучер) – Хаас

Киев Кэпиталз ведет в серии 2:1

sport.ua