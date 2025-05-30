Украинский вратарь будет выступать вблизи Северного полярного круга

Артур Оганджанян в форме «Кируны»

Бывший вратарь юниорской и молодежной сборной Украины Артур Оганджанян продолжит карьеру в шведской лиге HockeyEttan (бывший дивизион 1) в команде «Кируна», – сообщает клубный сайт.

Для воспитанника харьковской «Дружбы-78» 24-летнего Оганджаняна – это второе пришествие в «Кируну». Артур защищал цвета самого северного клуба Швеции в сезоне-2023/24. Интересно, что 20-тысячная Кируна находится всего в 150 километрах от Северного полярного круга и зимой здесь солнце не появляется из-за горизонта приблизительно 24 часа. Единственный возможный дневной свет – несколько часов сумерек.

«Артур был очень важен для нас, когда был здесь в прошлый раз, – говорит спортивный директор клуба Нико Суренкин. – Мы рады, что украинец решил вернуться в Кируну. Он действительно классный вратарь, который может выигрывать матчи, когда это очень нужно команде».

Отметим, что HockeyEttan в иерархии Швеции – это третий по силе эшелон клубного хоккея. В прошлом сезоне здесь выступал единственный украинец – экс-защитник молодежной сборной Владимир Трошкин («Вингз»).

Напомним, что Оганджанян вторую половину прошлого сезона провел во втором дивизионе Италии (IHL) за «Варезе». В полуфинале украинец едва не выбил будущего чемпиона «Кальтерн». В восьми матчах плей-офф 24-летний Оганджанян пропустил 14 шайб, сделал 254 сэйва и заработал солидный процент отраженных бросков – 94.8%.

sport.ua