Эдмонтон Ойлерз обновил свой рекорд в Кубке Стэнли

Во втором четвертьфинальном матче Кубка Стэнли Эдмонтон Ойлерз победил на выезде Вегас Голден Найтс со счетом 5:4 (2-0 в серии).
По ходу поединка Эдмонтон проигрывал со счетом 0:1, но снова сумел одержать волевую победу.
Эдмонтон Ойлерз стал первой командой в истории Кубка Стэнли, в течение одного сезона одержавшей шесть волевых побед подряд.
Если брать всю историю НХЛ (регулярный чемпионат и плей-офф), то только двум командам удалось совершить более длинную серию побед подряд в волевом стиле.
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sport.ua