Эдмонтон Ойлерз обновил свой рекорд в Кубке Стэнли

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдмонтон Ойлерз

Во втором четвертьфинальном матче Кубка Стэнли Эдмонтон Ойлерз победил на выезде Вегас Голден Найтс со счетом 5:4 (2-0 в серии).

По ходу поединка Эдмонтон проигрывал со счетом 0:1, но снова сумел одержать волевую победу.

Эдмонтон Ойлерз стал первой командой в истории Кубка Стэнли, в течение одного сезона одержавшей шесть волевых побед подряд.

Эдмонтон – Лос-Анджелес 7:4, проигрывали 2:3

Эдмонтон – Лос-Анджелес 4:3, проигрывали 0:2

Лос-Анджелес – Эдмонтон 1:3, проигрывали 0:1

Эдмонтон – Лос-Анджелес 6:4, проигрывали 0:1

Вегас – Эдмонтон 2:4, проигрывали 0:2

Вегас – Эдмонтон 5:4, проигрывали 0:1

Если брать всю историю НХЛ (регулярный чемпионат и плей-офф), то только двум командам удалось совершить более длинную серию побед подряд в волевом стиле.

7 – Лос-Анджелес Кингз, 1984/85

7 – Виннипег Джетс, 2016/17

6 – Эдмонтон Ойлерз, 2024/25

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sport.ua