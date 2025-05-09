Марта Костюк и Людмила Киченок сыграют в Риме 9 мая: расписание игрового дня

Пятница, 9 мая 2025 года – четвертый игровой день объединенного турнира в Риме



В этот день состоятся матчи второго круга в мужском и женском одиночных разрядах, а также начнутся соревнования в парном разряде

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📍 Centrale

🕚 Начало в 12:00

Арина Соболенко (-, 1) – Анастасия Потапова (-)

🕐 Не ранее 13:00

Душан Лайович (Сербия, Q) – Карлос Алькарас (Испания, 3)

Лоренцо Музетти (Италия, 8) – Отто Виртанен (Финляндия, Q)

🕖 Не ранее 20:00

Коко Гауфф (США, 4) – Виктория Мбоко (Канада, Q)

Камило Уго Карабелли (Аргентина) – Александр Зверев (Германия, 2)

• Рим (WTA 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

📍 Grand Stand Arena

🕚 Начало в 12:00

Григор Димитров (Болгария, 14) – Франческо Пассаро (Италия, WC)

🕐 Не ранее 14:00

Ольга Данилович (Сербия) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)

Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) – Мирра Андреева (-, 7)

Эмма Наварро (США, 10) – Камилла Рахимова (-, LL)

Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Лучано Дардери (Италия)

📍 SuperTennis Arena

🕚 Начало в 12:00

Роман Андрес Бурручага (Аргентина, Q) – Карен Хачанов (-, 23)

Александр Мюллер (Франция) – Стефанос Циципас (Греция, 18)

Екатерина Александрова (-, 21) – Эмма Радукану (Великобритания)

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Хольгер Руне (Дания, 9)

Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 3) – Цзян Синью/У Фан-Син (Китай/Тайвань)

• Рим (ATP 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

📍 Pietrangeli

🕚 Не ранее 11:00

Артур Фис (Франция, 13) – Таллон Грикспор (Нидерланды)

Магдалена Френх (Польша, 26) – Виктория Азаренко (-)

Кэмерон Норри (Великобритания, LL) – Даниил Медведев (-, 10)

Денис Шаповалов (Канада, 27) – Вилюс Гаубас (Литва, Q)

Елена Рыбакина (Казахстан, 11) – Ева Лис (Германия)

📍 Корт №14

🕚 Начало в 12:00

Анастасия Павлюченкова (-) – София Кенин (США, 31)

Кэти Волынец (США, Q) – Клара Таусон (Дания, 22)

Алекс Микельсен (США, 31) – Ласло Джере (Сербия)

Вит Копржива (Чехия, Q) – Себастьян Баэс (Аргентина, 32)

Каролин Доулхайд/Дезире Кравчик (США, 5) – Беатрис Аддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия)

📍 Корт №1

🕚 Начало в 12:00

Джордан Томпсон (Австралия) – Брэндон Накашима (США, 28)

Алексей Попырин (Австралия, 24) – Карлос Табернер (Испания, Q)

Вероника Кудерметова (-) – Аманда Анисимова (США, 15)

Лейла Фернандес (Канада, 24) – Антония Ружич (Хорватия, Q)

Бьянка Андрееску (Канада) – Донна Векич (Хорватия, 20)

📍 Корт №2

🕚 Начало в 12:00

Мария Саккари (Греция, Q) – Магда Линетт (Польша, 32)

Линда Носкова (Чехия, 30) – Сонай Картал (Великобритания)

Уго Умбер (Франция, 21) – Корентен Муте (Франция)

Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Австралия, 14)

Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс (-/Бельгия) – Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия)

📍 Корт №15

🕚 Начало в 12:00

Николь Меликар/Людмила Самсонова (США/-) – Катержина Синякова/Чжан Шуай (Чехия/Китай, 2)

Тереза Михаликова/Оливия Николлз (Словакия/Великобритания) – Се Шувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 4)

Лючия Брондзетти/Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) – София Кенин/Людмила Киченок (США/Украина)



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