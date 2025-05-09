Марта Костюк и Людмила Киченок сыграют в Риме 9 мая: расписание игрового дня

Пятница, 9 мая 2025 года – четвертый игровой день объединенного турнира в Риме
В этот день состоятся матчи второго круга в мужском и женском одиночных разрядах, а также начнутся соревнования в парном разряде
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📍 Centrale
🕚 Начало в 12:00
Арина Соболенко (-, 1) – Анастасия Потапова (-)
🕐 Не ранее 13:00
Душан Лайович (Сербия, Q) – Карлос Алькарас (Испания, 3)
Лоренцо Музетти (Италия, 8) – Отто Виртанен (Финляндия, Q)
🕖 Не ранее 20:00
Коко Гауфф (США, 4) – Виктория Мбоко (Канада, Q)
Камило Уго Карабелли (Аргентина) – Александр Зверев (Германия, 2)
• Рим (WTA 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира
📍 Grand Stand Arena
🕚 Начало в 12:00
Григор Димитров (Болгария, 14) – Франческо Пассаро (Италия, WC)
🕐 Не ранее 14:00
Ольга Данилович (Сербия) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)
Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) – Мирра Андреева (-, 7)
Эмма Наварро (США, 10) – Камилла Рахимова (-, LL)
Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Лучано Дардери (Италия)
📍 SuperTennis Arena
🕚 Начало в 12:00
Роман Андрес Бурручага (Аргентина, Q) – Карен Хачанов (-, 23)
Александр Мюллер (Франция) – Стефанос Циципас (Греция, 18)
Екатерина Александрова (-, 21) – Эмма Радукану (Великобритания)
Франсиско Комесанья (Аргентина) – Хольгер Руне (Дания, 9)
Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 3) – Цзян Синью/У Фан-Син (Китай/Тайвань)
• Рим (ATP 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира
📍 Pietrangeli
🕚 Не ранее 11:00
Артур Фис (Франция, 13) – Таллон Грикспор (Нидерланды)
Магдалена Френх (Польша, 26) – Виктория Азаренко (-)
Кэмерон Норри (Великобритания, LL) – Даниил Медведев (-, 10)
Денис Шаповалов (Канада, 27) – Вилюс Гаубас (Литва, Q)
Елена Рыбакина (Казахстан, 11) – Ева Лис (Германия)
📍 Корт №14
🕚 Начало в 12:00
Анастасия Павлюченкова (-) – София Кенин (США, 31)
Кэти Волынец (США, Q) – Клара Таусон (Дания, 22)
Алекс Микельсен (США, 31) – Ласло Джере (Сербия)
Вит Копржива (Чехия, Q) – Себастьян Баэс (Аргентина, 32)
Каролин Доулхайд/Дезире Кравчик (США, 5) – Беатрис Аддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия)
📍 Корт №1
🕚 Начало в 12:00
Джордан Томпсон (Австралия) – Брэндон Накашима (США, 28)
Алексей Попырин (Австралия, 24) – Карлос Табернер (Испания, Q)
Вероника Кудерметова (-) – Аманда Анисимова (США, 15)
Лейла Фернандес (Канада, 24) – Антония Ружич (Хорватия, Q)
Бьянка Андрееску (Канада) – Донна Векич (Хорватия, 20)
📍 Корт №2
🕚 Начало в 12:00
Мария Саккари (Греция, Q) – Магда Линетт (Польша, 32)
Линда Носкова (Чехия, 30) – Сонай Картал (Великобритания)
Уго Умбер (Франция, 21) – Корентен Муте (Франция)
Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Австралия, 14)
Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс (-/Бельгия) – Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия)
📍 Корт №15
🕚 Начало в 12:00
Николь Меликар/Людмила Самсонова (США/-) – Катержина Синякова/Чжан Шуай (Чехия/Китай, 2)
Тереза Михаликова/Оливия Николлз (Словакия/Великобритания) – Се Шувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 4)
Лючия Брондзетти/Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) – София Кенин/Людмила Киченок (США/Украина)