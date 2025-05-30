Ролан Гаррос. Анисимова в третий раз сыграет в 1/8 финала, Чжэн Циньвэнь прервала серию “квалифаера” Мбоко

На Открытом чемпионате Франции начались матчи третьего круга



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Ольга Данилович (Сербия) 6:2, 6:3

Аманда Анисимова (США, 16) – Клара Таусон (Дания, 22) 7:6(4), 6:4

Людмила Самсонова (-, 19) – Даяна Ястремская (Украина) 6:2, 6:3

Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) – Виктория Мбоко (Канада, Q) 6:3, 6:4

Аманда Анисимова третий раз вышла в 1/8 финала на Ролан Гаррос и дальше встретится с Ариной Соболенко. Американка ведет со счетм 5-2 в противостояниях с первой ракеткой мира и выиграла в их предыдущем матче, который состоялся в прошлом году в Торонто. На грунте теннисистки играли друг против друга четыре раза, и в трех встречах сильнее была Анисимова.

Чжэн Циньвэнь остановила победную серию Виктории Мбоко в Париже, которая выиграла здесь пять матчей. Китайская теннисистка во второй раз сыграет в четвертом круге Ролан Гаррос и за свой первый четвертьфинал на этом турнире она будет бороться с Людмилой Самсоновой. Чжэн Циньвэнь одержала две победы в пяти матчах против нее.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua