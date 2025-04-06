Марракеш. Дардери на двух тай-брейках обыграл Грикспора и стал новым чемпионом

Лучано Дардери победил на турнире ATP 250 в Марокко



Марракеш, Марокко • 31 марта – 6 апреля • грунт • €622,850

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Лучано Дардери (Италия, 7) – Таллон Грикспор (Нидерланды, 1) 7:6(3), 7:6(4)

Итальянский теннисист одержал первую победу в трех противостояниях с Грикспором. В прошлом году Дардери проиграл нидерландцу на Ролан Гаррос и на “Мастерсе” в Париже.

Путь к титулу:

R32: Тристан Бойер (США) 6:4, 6:4

R16: Уго Гастон (Франция) 2:6, 6:2, 6:2

QF: Вит Корпшива (Чехия) 7:5, 6:2

SF: Роберто Карбальес Баэна (Испания, 5) 6:3, 6:2

FR: Таллон Грикспор (Нидерланды, 1) 7:6(3), 7:6(4)

Лучано Дардери сегодня сыграл второй финал в карьере. В предыдущем сезон он выиграл титул на турнире ATP 250 в Кордове.

Отметим, что в прошлом году в Марракеше также победил представитель Италии – Маттео Берреттини. На этой неделе свой дебютный чемпионский трофей завоевал еще один итальянец – Флавио Коболли в Бухаресте.

Таллон Грикспор сегодня провел четвертый финал в карьере и первый с августа 2023 года. В активе нидерландца остается два трофея: в том же 2023 году он победил на турнирах ATP 250 в Пуне (хард) и ATP 250 в Хертогенбосе (трава).

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