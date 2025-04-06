Марракеш. Дардери на двух тай-брейках обыграл Грикспора и стал новым чемпионом

Лучано Дардери победил на турнире ATP 250 в Марокко
Марракеш, Марокко • 31 марта – 6 апреля • грунт • €622,850
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Лучано Дардери (Италия, 7) – Таллон Грикспор (Нидерланды, 1) 7:6(3), 7:6(4)
Итальянский теннисист одержал первую победу в трех противостояниях с Грикспором. В прошлом году Дардери проиграл нидерландцу на Ролан Гаррос и на “Мастерсе” в Париже.
Путь к титулу:
R32: Тристан Бойер (США) 6:4, 6:4
R16: Уго Гастон (Франция) 2:6, 6:2, 6:2
QF: Вит Корпшива (Чехия) 7:5, 6:2
SF: Роберто Карбальес Баэна (Испания, 5) 6:3, 6:2
FR: Таллон Грикспор (Нидерланды, 1) 7:6(3), 7:6(4)
Лучано Дардери сегодня сыграл второй финал в карьере. В предыдущем сезон он выиграл титул на турнире ATP 250 в Кордове.
Отметим, что в прошлом году в Марракеше также победил представитель Италии – Маттео Берреттини. На этой неделе свой дебютный чемпионский трофей завоевал еще один итальянец – Флавио Коболли в Бухаресте.
Таллон Грикспор сегодня провел четвертый финал в карьере и первый с августа 2023 года. В активе нидерландца остается два трофея: в том же 2023 году он победил на турнирах ATP 250 в Пуне (хард) и ATP 250 в Хертогенбосе (трава).
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