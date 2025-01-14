Жуан Фонсека – после победы над Рублевым на Australian Open: “Я очень доволен тем, как сыграл сегодня, но я уже думаю о следующем матче”

18-летний бразильский теннисист Жуан Фонсека провел пресс-конференцию после победы над Андреем Рублевым в первом круге Открытого чемпионата Австралии



– Вы уже проверяли свой телефон? Сколько сообщений? Осознаете ли вы, что только что сделали в своем первом матче на турнире Grand Slam?

– Да, я проверил. Я пытался это сделать, когда был в ледяной ванне, но сообщений было очень много, так что я просто закрыл его (улыбается). Но да, я попытался написать своей семье, самым близким людям. Из-за ледяной ванны я еще немного замерзший. Но это невероятно для меня — моя первая победа на «мэйджоре», первая победа над игроком из топ-10, мое первое выступление в основе турнира Grand Slam. Здесь все для меня новое, но я сыграл такой хороший матч. Я очень счастлив и горжусь собой за то, как я боролся и сохранял сосредоточенность в каждом гейме, в каждом розыгрыше. Да, я очень доволен собой.

– Насколько вы сейчас уверены в себе? Вы не проиграли ни одного сета во всех своих матчах в этом году. Связано ли это с победой на Next Gen ATP Finals, которая дала вам такой заряд?

– Да, безусловно, Итоговый турнир Next Gen дал мне уверенности. Я играю в великолепный теннис, поэтому мне нужно наслаждаться этим моментом и показывать свой максимум. Я хорошо играю, поэтому и чувствую себя уверенно. Я стараюсь просто двигаться от розыгрыша к розыгрышу, играть хорошо против таких теннисистов, повышать свой уровень в важных моментах. Мы стараемся сделать так, чтобы я и дальше мог продолжать в этом же духе. Стабильность — это то, что отличает лучших игроков, и я стараюсь улучшать это. У меня сейчас хорошая серия, начавшаяся в конце прошлого года и продолжается сейчас. Поэтому буду стараться делать так, чтобы все таким и оставалось.

– Похоже, многие в теннисном мире считали, что вы могли даже быть фаворитом в сегодняшнем матче, несмотря на разницу в рейтинге. Чувствовали ли вы это перед матчем и было ли давление, когда вы вышли на корт?

– Да, конечно, я знал, что будет давление. Как я уже говорил, для меня все это новое. Но я не считал себя фаворитом. Я просто пытался выйти на корт с мыслью: «Окей, я 18-летний парень, а он игрок из топ-10. Я сделаю все, что смогу». Конечно, я был уверен в себе, я знал, что могу выиграть, но я не хотел давить на себя. Конечно, когда я выиграл два сета, я начал немного думать: «Окей, возможно, я выиграю этот матч, нужно сосредоточиться, продолжать давить». Да, нервы, безусловно, были, но я остался ментально устойчивым.

– Кто был вашим любимым спортсменом, когда вы росли, и кто, возможно, вдохновляет вас сейчас? Есть ли теннисист, на которого вы пытались равняться в своей игре?

– Моим кумиром всегда был Роджер Федерер. Я вырос, смотря его матчи. Конечно, думаю, все хотели играть, как он. Когда я был моложе, даже пытался играть одноручным бэкхендом. Я пробовал около недели, но у меня начались проблемы с локтем, и я подумал: «Окей, возвращаюсь к двуручному» (улыбается). Но да, он мой кумир. Он меня вдохновляет. Конечно, Густаво Куэртен, наш бразильский идол. Он для меня пример не только как игрок, но и как личность, он такой приятный человек. Я имел честь познакомиться с ним.

– Изменились ли ваши ожидания от турнира после этого матча? Какие они сейчас?

– Думаю, когда я сюда приехал, моей первой целью было квалифицироваться в основную сетку. Конечно, теперь мои ожидания выше. Я хочу еще и еще. Конечно, я очень доволен тем, как сыграл сегодня и одержал эту победу. Но я уже думаю о следующем матче, так как считаю, что хотеть большего — это ментальность чемпионов. Это будет отличный поединок против очень сильного соперника [итальянца Лоренцо Сонего].



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