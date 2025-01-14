Клопп: Я не буду тренером команды Red Bull

Юрген поделился своими мыслями
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Директор по развитию футбольного направления Red Bull Юрген Клопп категорически возразил о своем возможном возвращении к тренерской работе в рамках этой структуры.
"Я не буду тренером команды Red Bull. Это четкое обязательство. Сколько бы вы ни давали гарантий, я не буду тренером вообще.
Я, наверное, единственный человек в этой комнате, которого спросят, где вы будете через пять лет, а я не имею никакого представления.
Но я не буду заменой одного из тренеров Red Bull. Надеюсь, мы сможем создать такую структуру, где эти вопросы вообще не будут возникать", – сказал Клопп.
Напомним, что ранее сообщалось, что Юрген посетит Украину в феврале по приглашению УАФ.
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