Connect with us
Футбол

Клопп: Я не буду тренером команды Red Bull

Юрген поделился своими мыслями

Клопп: Я не буду тренером команды Red Bull

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Директор по развитию футбольного направления Red Bull Юрген Клопп категорически возразил о своем возможном возвращении к тренерской работе в рамках этой структуры.

    "Я не буду тренером команды Red Bull. Это четкое обязательство. Сколько бы вы ни давали гарантий, я не буду тренером вообще.

    Я, наверное, единственный человек в этой комнате, которого спросят, где вы будете через пять лет, а я не имею никакого представления.

    Но я не буду заменой одного из тренеров Red Bull. Надеюсь, мы сможем создать такую структуру, где эти вопросы вообще не будут возникать", – сказал Клопп.

    Напомним, что ранее сообщалось, что Юрген посетит Украину в феврале по приглашению УАФ.

    Читайте такжеНазвано имя лучшего футболиста декабря в АПЛ по версии PFA
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis