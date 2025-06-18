Реал – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

"Реал" в первом матче турнира сыграет против гранда азиатского футбола – "Аль-Хиляля". Мадридский клуб является фаворитом противостояния, но в составе саудовского клуба выступает несколько хорошо знакомых европейским болельщикам игроков, поэтому нас ожидает интересное противостояние.

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Поединок группового этапа КЧМ-2025 "Реал" – "Аль-Хиляль" состоится в среду, 18 июня 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Суспільне Спорт.

Трансляция матча

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