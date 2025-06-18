Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик накануне реванша с Даниелем Дюбуа рассказал, как в детстве получил удар от коня.

«В детстве меня ударил конь – бам! Ноль боев, ноль побед и один нокаут. Я открыл глаза, о Боже, я жив. Из моей головы текла тогда кровь», – вспомнил Усик.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua