Вольфф недоволен очередным протестом Red Bull

Через час после финиша Гран При Канады Red Bull Racing подала два протеста на действия победителя гонки Джорджа Расселла – один был связан с тем, что гонщик Mercedes, по их мнению, слишком сильно отстал от автомобиля безопасности, второй – из-за слишком резких разгонов и торможений для прогрева шин – во время одного из них Макс Ферстаппен даже оказался впереди, хотя обгоны за автомобилем безопасности запрещены.

Стюарды приняли протест к рассмотрению, опросили участников и посмотрели телеметрию, и отклонили претензии Red Bull, не найдя нарушений правил в действиях Расселла. После долгого ожидания вердикта руководитель команды Mercedes Тото Вольфф заявил, что недоволен действиями Red Bull.

Тото Вольфф: «Это так мелочно и наивно. Они уже делали это в Майами, подав два протеста и отозвав один из них, поскольку он был нелепым. Им пришлось выдумать какие-то странные положения международного спортивного кодекса, и я думаю, что FIA стоит обратить на это внимание – обвинения были слишком надуманными.

Ты участвуешь в гонке, выигрываешь и проигрываешь на трассе. Мы честно выиграли, как и много раз прежде, а их действия просто постыдны. Они даже не довели до конца один протест, потому что он был бессмысленным, а обсуждение второго заняло пять часов, поскольку он касался «неспортивного поведения» или чего-то в этом роде. Что это вообще значит?

Зачем они это делают? Кто принимает такие решения? Я на 100% уверен, что это не Макс, он гонщик, он никогда не стал бы протестовать по таким тривиальным вопросам».

В ответ руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер защитил команду.

Кристиан Хорнер: «Подавать протест – это право команды. Мы увидели то, что по нашему мнению было не совсем правильно. У нас есть возможность представить такую ситуацию на рассмотрение стюардов, так мы и решили поступить, и совершенно об этом не сожалеем».

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