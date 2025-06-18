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Автоспорт

Вольфф недоволен очередным протестом Red Bull

Вольфф недоволен очередным протестом Red Bull

Через час после финиша Гран При Канады Red Bull Racing подала два протеста на действия победителя гонки Джорджа Расселла – один был связан с тем, что гонщик Mercedes, по их мнению, слишком сильно отстал от автомобиля безопасности, второй – из-за слишком резких разгонов и торможений для прогрева шин – во время одного из них Макс Ферстаппен даже оказался впереди, хотя обгоны за автомобилем безопасности запрещены.

Стюарды приняли протест к рассмотрению, опросили участников и посмотрели телеметрию, и отклонили претензии Red Bull, не найдя нарушений правил в действиях Расселла. После долгого ожидания вердикта руководитель команды Mercedes Тото Вольфф заявил, что недоволен действиями Red Bull.

Тото Вольфф: «Это так мелочно и наивно. Они уже делали это в Майами, подав два протеста и отозвав один из них, поскольку он был нелепым. Им пришлось выдумать какие-то странные положения международного спортивного кодекса, и я думаю, что FIA стоит обратить на это внимание – обвинения были слишком надуманными.

Ты участвуешь в гонке, выигрываешь и проигрываешь на трассе. Мы честно выиграли, как и много раз прежде, а их действия просто постыдны. Они даже не довели до конца один протест, потому что он был бессмысленным, а обсуждение второго заняло пять часов, поскольку он касался «неспортивного поведения» или чего-то в этом роде. Что это вообще значит? 

Зачем они это делают? Кто принимает такие решения? Я на 100% уверен, что это не Макс, он гонщик, он никогда не стал бы протестовать по таким тривиальным вопросам».

В ответ руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер защитил команду.

Кристиан Хорнер: «Подавать протест – это право команды. Мы увидели то, что по нашему мнению было не совсем правильно. У нас есть возможность представить такую ситуацию на рассмотрение стюардов, так мы и решили поступить, и совершенно об этом не сожалеем».

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