Мик Шумахер – кандидат на место в Cadillac

В следующем сезоне в Формуле 1 дебютирует новая команда Сadillac. Руководитель Грэм Лоудон говорил, что рассматривает кандидатуры восьми гонщиков, но контракт пока ни с кем не подписан. Однако по свежей информации немецкой прессы, очень хорошие шансы на подписание контракта у Мика Шумахера.

Мик приезжал на Гран При Майами, чтобы провести переговоры с Cadillac. Кроме того, он вместе со своим менеджером присутствовал на закрытом мероприятии, на котором были представлены логотип и символику бренда. После Мик поставил «лайк» под сообщением команды в социальных сетях о прошедшем событии.

В свою очередь Ральф Шумахер считает, что его племянник заслуживает место в Cadillac: «По сути, Мик не только является гонщиком, который выступал в Формуле 1 и имеет соответствующий опыт, но и умеет отлично справляться с различными обстоятельствами. Ему пришлось непросто в Формуле 1, но в итоге всё получилось очень хорошо.

Сейчас он выступает в WEC, где всё тоже очень хорошо складывается, и это важно. Команде нужен гонщик, с которым можно строить будущее, который не бьёт машины и является командным игроком».

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