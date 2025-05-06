Легендарный боксер и экс-чемпион мира вернется на ринг в возрасте 53 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Шейн Мосли

25 июля на арене «Indigo at The O2» в Лондоне (Англия) состоится вечер бокса с участием легендарного американского боксера. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мосли (49–10–1, 41 КО) проведет бой в возрасте 53 лет. Боксер выйдет на ринг против актера и ютубера Дэвида Куржала.

Кроме того, зрители увидят бой еще одного бывшего экс-чемпиона – американец Виктор Ортис (33–7–3, 25 КО) встретится с уличным бойцом Тони Джайлсом («Носорог»).

Накануне шоу пройдет традиционная пресс-конференция, на которой в формате онлайн выступят легендарные и звездные боксеры: Шугар Рэй Леонард, Заб Джуда, Джеймс Тони и другие.

Последний официальный бой Мосли провел в 2016 году, когда уступил представителю Армении Давиду Аванесяну единогласным решением судей. Однако, боксер постоянно поддерживает себя в оптимальной форме и проводит выставочные поединки. В сентябре прошлого года американец одолел соотечественника Боба Кофрота (ТКО 5) и завоевал титул Celebrity Boxing World.

sport.ua