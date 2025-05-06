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Футбол

Тренер ПСЖ – о матче против Арсенала: Я желаю Артете всего наилучшего, но не для завтрашнего матча

Тренер ПСЖ - о матче против Арсенала: Я желаю Артете всего наилучшего, но не для завтрашнего матча

    • Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался накануне ответного матча против "Арсенала" в рамках полуфинала ЛЧ.

    "Мы непременно пострадаем, потому что наши соперники не имеют благоприятного результата. Мы должны максимально приблизиться к нашей игре в первом матче, чтобы выиграть ответный матч и остаться верными нашим идеям.

    Мне повезло знать Микеля, когда я был игроком. Он был очень молодым, и я помню его как сильную личность. Он был замечательным игроком, он замечательный тренер. Я желаю ему всего наилучшего, но не для завтрашнего матча", – сказал специалист.

    Напомним, что "ПСЖ" сыграет против "Арсенала" 7 мая. Начало – в 22:00 по Киеву.

    www.ua-football.com

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