АПЛ. Челси — Ньюкасл 3:2. Мудрик снова огорчает сорок

Второй гол Мудрика в ворота «Ньюкасла» в этом сезоне и очень важная победа для «Челси»

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Когда на футбольное поле выходят два середняка Английской Премьер-лиги, которые имеют немалые проблемы с травмами, то вряд ли стоит ожидать какого-то зрелищного футбола. Именно качества нам сегодня не хватило, зато с интригой все было в порядке.

Маурисио Почеттино снова вышел на матч без Михаила Мудрика в стартовом составе, украинец оказался на скамейке запасных. Эдди Гау поставил свой сильнейший состав и полуготового Энтони Гордона. Как оказалось, зря, ведь уже в первом тайме Энтони почувствовал боль в ноге и попросил замену. Так а что же мы увидели на поле?

На первых минутах хозяева поля не боялись приглашать "сорок" к высокому прессингу. Кажется, что Эдди Гай этого и требовал от своей команды, очень высоко поднимались игроки для прессинга, впрочем особых проблем "синим" он не доставил. С легкостью лондонцы его проходили и уже на первых минутах смогли открыть счет.

Мало Гюсто умело подключился к атаке по флангу и отдал не очень умелый прострел, вот только вместо того, чтобы оставить круглого Дубравке, Свен Ботман решил выбивать, что у него получилось не лучшим образом, поэтому круглый попал к Палмеру, который пробил с нерабочей ноги и Николя Джексон элегантно подправил его так, что тот оказался в сетке ворот. 1:0.

Этот гол дал команде Почеттино определенный импульс, благодаря которому они все еще легко удерживали своего соперника на расстоянии в течение большей части первого тайма, впрочем после 35-й минуты "Ньюкасл" начал забирать мяч под свой контроль и все чаще оказывался на ударных позициях, хотя и моментов все равно было мало.

Помог "сорокам" сравнять счет в конце первого тайма сумбур в обороне от "Челси". Неумелая игра Энцо и потеря мяча, затем еще один неточный пас от Энцо привели к тому, что защитники в панике пытались вынести круглого, но тот попал к Бруно Гимараесу, который мастерски отдал пас на Исака, а швед не менее мастерски пробил в дальний угол ворот Петровича из-под Дисаси. 1:1. Весь вопрос в классе исполнителей.

До конца первой половины встречи "синие" еще создали два момента, пытаясь дать мгновенный ответ на пропущенный гол, но Николя Джексон оказался в офсайде, поэтому его гол отменили, а удар от Стерлинга забрал в руки Мартин Дубравка. А вот второй тайм наконец подарил нам немного больше энергии, в частности от гостей, которые своими движениями открывали себе больше зон и вариантов для проведения атак. Впрочем и "Челси", увидев такую наглость, полетел отвечать.

Ответ от "синих" получился мощным. После одной затяжной атаки Энцо Фернандес отдал пас между линиями на Палмера, который перед штрафной принял и классно пробил в ближний угол между ног Ботману. Дубравка явно не ожидал такого внезапного выстрела и хозяева снова вышли вперед. Более того, уже через 30 секунд они могли забивать и третий, но Рахим Стерлинг, пройдя своего оппонента, уже обыграл Дубравку, но его удар заблокировали защитники на линии ворот, это было невероятно остро.

На 70-й минуте мы увидели выход на поле Михаила Мудрика, для которого это стал 21-й матч в этом сезоне Премьер-лиги. Заменил он Рахима Стерлинга, который запомнился лишь одним откровенно запоротым моментом. Вышел играть Михаил именно под нападающим, а не на фланге, как он привык. Напряжение в игре нарастало, хотя опасных моментов у ворот Джордже Петровича не становилось больше.

Зато Михаил Мудрик своим выходом точно развеселил это шоу. Контратака от "Челси" и проход от Джексона по флангу. Он отдал пас на Галлахера, а Михаил решил обокрасть собственного партнера по команде. Забрав мяч себе, Мудрик прошел защитника, обыграл Дубравку и отправил круглого в сетку ворот. 3:1. Это уже второй гол Мудрика в ворота "Ньюкасла" в этом сезоне после выхода на замену. Любит он "сорок", что тут поделаешь.

Пытались "синие" засушить игру до конца и спокойно доиграть до победного результата, но в эти планы вмешался Джейкоб Мерфи своей пушкой в ближний угол Петровича. Джуэ красивый гол забил полузащитник "Ньюкасла" на 90-й минуте, но за последующие 6 компенсированных минут "сороки" больше ничего не создали.

Как итог, скорее заслуженная победа "Челси", которые были в целом сильнее, хотя в отдельных отрезках все же были небольшие провалы. Мудрик с победным голом своей команды, Почеттино с тремя очками и облегчением, а Эдди Гау без ничего и с еще одним травмированным игроком. На следующий матч, наверное, придется выходить без Энтони Гордона.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Челси" — "Ньюкасл" 3:2

Голы: Джексон (6), Палмер (58), Мудрик (76) — Исак (43), Мерфи (90)

"Челси": Петрович — Гюсто, Дисаси, Чалоба, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Палмер (Казадеи, 86), Галлахер, Стерлинг (Мудрик, 71) — Джексон (Чуквуемека, 90+1)

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто, Шер, Ботман, Берн (Крафт, 70) — Лонгстафф, Гимараес (Уайт, 81), Уиллок (Майли, 81) — Альмирон (Андерсон, 70), Исак, Гордон (Мерфи, 36)

Предупреждения: Стерлинг (39), Петрович (72), Кайседо (73) — Уайт (90+6)

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