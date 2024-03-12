Индиан-Уэллс. «Лаки лузер» сенсационно победил первую ракетку мира Джоковича в третьем круге

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $11,918,990

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Лука Нарди (Италия, LL) — Новак Джокович (Сербия, 1) 6:4, 3:6, 6:3

20-летний Лука Нарди провел свой первый матч против соперника из топ-5 и одержал лишь четвертую победу в основной сетке турнира АТР. До Индиан-Уэллс 123-я ракетка мира Лука Нарди не имел побед на «Мастерсах» на харде, а теперь впервые выиграл два поединка на одном турнире АТР.

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл теннисисту не входящему в топ-100 впервые с февраля 2022, когда в четвертьфинале турнира в Дубае он потерпел поражение от чеха Иржи Веселы, который также, как и Лука Нарди занимал 123-е место в рейтинге АТР.

Сербский теннисист не сумел победить «лаки лузера» лишь второй раз в карьере — впервые это с ним произошло октябре 2020 года, когда он проиграл в Вене другому итальянцу Лоренцо Сонего.

Напомним, что Новак Джокович, вместе с Роджером Федерером, является рекордсменом турнира в Индиан-Уэллс по количеству титулов (5) и в предыдущем раунде выиграл свой 400-й матч на соревнованиях серии АТР 1000, став вторым теннисистом в истории, после Рафаэля Надаля (406), кому удалось достичь такой отметки.

В четвертом круге Лука Нарди сыграет против 17-й ракетки мира Томми Пола из США.

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