Манчестер Юнайтед заинтересовался 16-летним игроком Металлиста

Защитник Металлист Кирилл Дигтярь заинтересовал клуб английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед.
По информации журналист Игоря Цыганика, «красные дьяволы» отправили скаутов для наблюдения за игроком. Представители МЮ присутствовали на матче сборной Украины U-17.
Дигтярь является воспитанником академии харьковского Металлиста и возглавляет рейтинг самых молодых игроков, дебютировавших в УПЛ. Его первый матч в чемпионате Украины пришелся на 3 мая 2023-го в возрасте 15 лет 159 дней.
В текущем сезоне Кирилл отыграл 13 матчей за Металлист во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи.
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Накануне Эвертон с Виталием Николенко потерпел поражение от Манчестер Юнайтед.