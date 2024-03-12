Алонсо: Мы будем дорабатывать машину в каждой гонке

В интервью Marca Фернандо Алонсо рассказал о новом подходе Aston Martin к доработке машины…

Фернандо Алонсо: «Нам нужно отыграть три или четыре десятых на круге за счёт обновления AMR24. Если это произойдёт, мы сможем бороться с соперниками. Пока мы пятая команда – так было в прошлом году в Абу-Даби, в этом сезоне в Бахрейне и Джидде.

В квалификации нам удаётся быстро прогреть шины и показать хорошее время, но в гонке мы возвращаемся на позиции, которых заслуживаем, немного уступая McLaren. Red Bull и Ferrari далеко впереди, составить им конкуренцию будет сложнее.

В прошлом году наша машина была быстра в начале сезона, но до Гран При Канады мы не привезли ни одной новинки. В этом году мы поступим иначе, дорабатывая машину в каждой гонке, как это сделали в McLaren в 2023-м».

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