Рим. Квитова одержала свою первую победу в статусе матери

Петра Квитова выиграла стартовый матч на турнире WTA 1000 в Италии



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Петра Квитова (Чехия) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 7:5, 6:1

Чешская теннисистка записала в свой актив седьмую победу в восьми матчах против Бегу и выиграла матч в рамках Тура впервые с октября 2023 года. Напомним, что в июле прошлого года Квитова родила первенца, которого назвала Петром.

Перед выступлением в столице Италии чешка после своего возвращения потерпела четыре поражения подряд – в первом круге турниров WTA 250 в Остине, WTA 1000 в Индиан-Уэллс, Майами и Мадриде.

Квитова девятый раз играет на турнире в Риме. Ее лучший результат – четвертьфинал в 2012 и 2015 годах. В следующем круге чешка встретится с 27-й сеяной Онс Жабер. Теннисистки играли друг против друга шесть раз (4-2 в пользу Квитовой). Впервые их противостояние состоится на грунтовом покрытии.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua