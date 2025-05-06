Ферстаппен: У нас будут шансы на необгонных трассах

На финише Гран При Майами Макс Ферстаппен сорок секунд уступил победителю Оскару Пиастри. Гонщик Red Bull Racing рассказал, что в обозримой перспективе у него есть шансы опередить соперников из McLaren только на тех трассах, на которых затруднены обгоны.

Макс Ферстаппен: «Результаты McLaren – следствие их истинной скорости. Но при этом они отлично контролируют износ шин. У нас же возникли проблемы в гонке, связанные с перегревом.

Я жду следующие этапы на трассах, на которых мне нравится пилотировать. Учитывая преимущество McLaren над остальными, то у нас, если реалистично оценивать картину, не очень большие шансы в борьбе с ними. Однако на трассах, на которых невозможно обгонять, у нас будут шансы, так что посмотрим.

В прошлом трасса в Монако была не самой подходящей для нас, но иногда всё складывается удачно. Но, в любом случае, нельзя каждый раз рассчитывать на везение».

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