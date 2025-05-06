Успеть до конца карьеры. Джошуа назвал трех желаемых соперников

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Британский супертяж Энтони Джошуа считает, что до конца карьеры нужно успеть провести бой с Тайсоном Фьюри. Однако кроме этого у боксера в планах еще три соперника.

«Надеюсь, когда-нибудь бой с Тайсоном Фьюри все же состоится. Бокс не должен остаться без этого боя. Однако пока я бы сказал, что интересными были бы мои поединки с Мартином Баколе, Агитом Кабайелом и Деонтеем Уайлдером».

«Это то, что должно сработать», – считает Джошуа.

При этом в 2025 году возвращение Джошуа в ринг может не состояться. На днях боксер объявил о травме и операции, что выведет его из тренировочного процесса на несколько месяцев.

sport.ua