“Я бы никогда не сказала такого даже злейшему врагу”. Вторая ракетка Великобритании рассказала о масштабах травли игроков в соцсетях

Британская теннисистка Кэти Бултер в интервью BBC Sport рассказала о масштабах и характере оскорблений, которые получают теннисисты во время своей профессиональной карьеры



По словам Кэти Бултер у нее было две причины, по которым она решила рассказать о таких сообщениях. Во-первых, на ее взгляд, подобные оскорбления стали «нормой». Во-вторых, 28-летняя теннисистка опасается, как это может сказаться на молодых игроках.

“В самом начале карьеры я воспринимала это очень болезненно… особенно, когда писали про мою внешность”, – говорит она. “Сейчас это стало чем-то привычным – каждый раз, когда открываешь телефон, обязательно находишь что-то подобное. Таких сообщений становится больше, и уровень агрессии в них растет. Кажется, уже нет никаких границ”.

Во время ее матча на Ролан Гаррос против Кароль Монне, где Кэти проиграла первый сет на тай-брейке, на ее телефон стали поступать сообщения с угрозами смерти. “Надеюсь, ты заболеешь раком”, – гласило одно из сообщений. В другом, с обилием нецензурной брани, говорилось о том, что “разгромят могилу твоей бабушки”. В третьем – было написано: “Иди к черту, я проиграл деньги, которые прислала моя мать”.

Бултер, которая в итоге выиграла тот поединок, рассказывает, что читала эти сообщения со смесью отчаяния, обреченности и страха.

“Мне просто интересно – кто тот человек, который это написал? Я бы никогда не сказала такое даже своему злейшему врагу. Это ужасно. Просто ужасно. Это все показывает, насколько мы уязвимы, ведь ты не знаешь, где находится этот человек. Ты не знаешь, рядом ли он, знает ли он, где ты живешь”, – говорит Бултер.

Британская теннисистка считает, что значительная часть оскорблений, которые она получает, исходит от людей, сделавших ставки на её матч, так как сообщения с угрозами приходят не только после поражений, но и после побед.

“Угрозы смерти – это последнее, что хочется читать сразу после эмоционального поражения, поэтому я стараюсь просто не заглядывать в свои сообщения”, – говорит Бултер. “Однако очень часто угрозы приходят и после побед”.



Ещё одной серьёзной проблемой, о которой рассказала Кэти Бултер, являются непристойные изображения, которые получают теннисистки.

“Мне не раз присылали такого рода материалы, – говорит она. – Хотя, думаю, благодаря фильтрам в Instagram многое автоматически отсеивается”.

“Я все чаще всего вижу подобные сообщения в скрытых запросах, куда, честно говоря, почти не заглядываю. Но это тоже большая проблема. Подобные вещи точно не должны получать молодые девочки. Им не стоит такое видеть и уж тем более – получать”.

Британка призналась, что иногда пробует вступить в диалог с теми, кто отправляет ей оскорбления, – просто чтобы попытаться заставить их задуматься о собственных действиях.

“Я старалась отвечать добрым сообщением, чтобы они на секунду остановились и подумали: “О, может быть, я зря это отправил”.

“Иногда в ответ я получаю: “Я твой большой фанат. Прости, я не хотел. Просто был момент, эмоции… Но я всё равно тебя поддерживаю, ты потрясающая, – рассказывает Кэти. – Иногда они даже не осознают, что именно написали и насколько это было оскорбительно”.

Бултер готовится к тому, что объём травли возрастёт во время её участия в домашнем турнире Grand Slam.

“Думаю, во время Уимблдона всё, скорее всего, будет просто зашкаливать”, – говорит она.

Дополнительным источником хейта становятся и результаты её жениха – австралийца Алекса де Минора.



“Мы как пара тоже получаем сообщения друг за друга. Если я проигрываю, то достаётся ему. Если он проигрывает – пишут мне. А бывает, что даже когда кто-то из нас выигрывает, всё равно приходят сообщения. Иногда после матчей прилетают сотни сообщений – за игры, за отдельные розыгрыши, за сеты и финальные результаты”.

В прошлом году француженка Каролин Гарсия, занимавшая тогда 30-е место в рейтинге, также говорила о масштабах онлайн-агрессии в адрес игроков. Она обратилась к интернет-троллям с просьбой помнить, что “теннисисты – это тоже люди”. Гарсия также выразила мнение, что партнёрство турниров с букмекерскими компаниями лишь усугубляет ситуацию.

Её позицию поддержали пятикратная чемпионка “мэйджоров” Ига Швёнтек и финалистка US Open Джессика Пегула. Американка признала, что “постоянные угрозы убийством и угрозы семье стали чем-то вроде нормы”.

Пегула присоединилась к другим представителям тура, призвав индустрию азартных игр вмешаться и помочь в борьбе с потоком агрессивных сообщений, связанных со ставками.

“Онлайн-оскорбления – это недопустимо. Ни один игрок не должен через это проходить, – заявила Пегула. – Пришло время, чтобы игорная индустрия и социальные сети начали бороться с этой проблемой в её корне и начали защищать всех, кто сталкивается с подобными угрозами”.

Согласно данным, собранным аналитической компанией Signify совместно с Международной федерацией тенниса (ITF) и Женской теннисной ассоциацией (WTA), в 2024 году через публичные аккаунты в соцсетях было отправлено около 8000 оскорбительных, агрессивных или угрожающих сообщений в адрес 458 теннисисток.

Значительная доля этих сообщений связана со ставками, отмечают в Signify. Компания сотрудничает с теннисными структурами, применяя систему Threat Matrix – искусственный интеллект, отслеживающий проявления насилия в сети.

Более четверти всех случаев (26%) были направлены всего на пятерых игроков. Наиболее активный аккаунт отправил 263 оскорбительных сообщения, 15 аккаунтов были переданы правоохранительным органам. Девять из десяти самых агрессивных аккаунтов, преимущественно от пользователей, связанных с беттингом, были либо заблокированы, либо из них был удален весь контент.

В целом за год 40% всех зафиксированных оскорблений пришлись на разъярённых игроков-ставочников. Это подтверждается либо содержанием сообщений, либо их временным совпадением с матчами.

В компании Meta (владелец Instagram и Facebook) отказались от официального комментария для BBC, но сообщили, что используют различные инструменты для борьбы с травлей – в частности, функции фильтрации и скрытия нежелательных комментариев, а также технологии автоматического выявления и удаления оскорблений.



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