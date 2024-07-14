Уимблдон. Се Шувэй и Зелинский выиграли второй титул Grand Slam в сезоне

На турнире в Великобритании состоялся решающий матч в смешанном парном разряде
Лондон, Великобритания • 3-15 июля • трава • £465,000
Сетка турнира: смешанный парный разряд
Финал
Се Шувэй/Ян Зелинский (Китайский Тайбэй/Польша, 7) – Джулиана Олмос/Сантьяго Гонсалес (Мексика) 6:4, 6:2
Се Шувэй и Зелинский провели третий совместный турнир в этом году: в январе теннисисты стали чемпионами на Australian Open, а в июне дошли до полуфинала на Ролан Гаррос.
Польский игрок выиграл второй из двух сыгранных финалов на турнирах Grand Slam, а представительница Китайского Тайбэя имеет в своём активе ещё семь парных титулов, в том числе четыре на Уимблдоне (2013, 2019, 2021, 2023).
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