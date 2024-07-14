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Футбол

Четвертый раз. Испания установила рекорд по количеству побед на Евро

Никогда никому это не удавалось

Четвертый раз. Испания установила рекорд по количеству побед на Евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Сборная Испании переиграла в финале Евро-2024 сборную Англии и выиграла чемпионский кубок.

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    • Испания стала первой в истории командой, которой удалось победить на чемпионатах Европы четыре раза (1964, 2008, 2012, 2024).

    Три раза на Евро побеждала команда Германии, Италия и Франция становились лучшим в Европе два раза, сборные СССР, Чехословакии, Португалии, Нидерландов, Дании и Греции – по одному разу.

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